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Теннисный матч с участием россиянина в Конго прервали из-за выстрелов

Во время «Челленджера» в Браззавиле возле комплекса с кортами раздались выстрелы, кто-то бросил дымовые шашки и подъехал полицейский бронетранспортер. Игроки покинули корты, но вскоре вернулись и игра продолжилась.

Источник: Reuters

Несколько матчей на турнире ATP серии «Челленджер» в столице уонго Браззавиль были прерваны из-за стрельбы рядом с кортам, где проходят встречи.

Среди этих матчей оказался поединок первого круга между россиянином Иваном Денисовым и голландцем Гаем ден Ауденом. Все произошло во время второго сета этой встречи. В видеотрансляцию попали бегущие люди за пределами комплекса с кортами, громкие звуки, похожие на выстрелы, брошенные дымовые шашки и подъехавший полицейский бронетранспортер.

Игроки с персоналом после этого покинули корты, но уже вскоре вернулись и матчи возобновились.

Денисов в итоге проиграл со счетом 1:6, 3:6.

Никакой официальной информации о причинах произошедшего пока нет.