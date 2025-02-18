Теннисный матч с участием россиянина в Конго прервали из-за выстрелов

Среди этих матчей оказался поединок первого круга между россиянином Иваном Денисовым и голландцем Гаем ден Ауденом. Все произошло во время второго сета этой встречи. В видеотрансляцию попали бегущие люди за пределами комплекса с кортами, громкие звуки, похожие на выстрелы, брошенные дымовые шашки и подъехавший полицейский бронетранспортер.