«Меня отстранили бы на четыре года». Теннисный мир недоумевает из-за наказания Синнера за допинг

Главная новость последних дней в мире тенниса — отстранение первой ракетки мира Янника Синнера на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Весной 2024 года итальянец сдал два положительных теста на запрещенный клостебол. ВАДА собиралось отстранить Синнера на один-два года, но он договорился с ним, уйдя от сурового наказания.
Сразу после объявления о дисквалификации его коллеги по корту не так уж много об этом высказывались, но в итоге волна обсуждений дошла и до них.
Что думают теннисисты об отстранении Синнера
Один из самых резонансных комментариев сделал 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Серб четко дал понять, что считает несправедливым решение по допинг-делу Янника.
«Кажется, что можно повлиять на результат, если вы топовый игрок и имеете доступ к лучшим адвокатам. Синнер и Свентек невиновны, это доказано. Случаи привлекли много внимания, и, безусловно, это не в пользу нашего вида спорта. В раздевалке я разговаривал с несколькими игроками, не только в последние несколько дней, но и в предыдущие месяцы. Большинство из них недовольны тем, как прошел весь процесс. Это непоследовательно, решение кажется очень несправедливым. Все, что я могу сказать по этому поводу. Настало время по-настоящему заняться системой. Очевидно, что структура не работает должным образом», — цитирует Джоковича Doha News.
Россиянин Андрей Рублев также указал на несовершенство антидопинговой системы.
«Сама система допинга неправильная. Ты не можешь даже долю ошибки сделать. Взять Бруксби, Имера, они просто три раза пропустили допинг-систему. Получили по два года без разбирательств… Это очень жестко. С Синнером они сделали все быстро, даже разрешили ему играть. Сколько там Халеп ждала разбирательств? Не могла год играть», — приводит слова 10-й ракетки мира BB Tennis.
Представитель Германии Александр Зверев высказался чуть осторожнее, назвав ситуацию с Синнером странноватой.
«Есть два варианта. Либо вы не виноваты и не должны получать никакого отстранения вообще. Потому что раз вины нет, то вас и не должны наказывать. Но если вы виноваты, то я думаю, что за прием стероидов три месяца — это не отстранение. Так что если он невиновен, то его не должны отстранять на три месяца, а если виновен, то это странновато», — сказал он порталу Clay.
Казахстанский теннисист Александр Бублик считает, что он в ситуации, подобной той, что произошла с итальянцем, получил бы очень длительное отстранение.
«Если бы мы все могли договариваться так, как договаривается Синнер, было бы здорово… Я считаю, что если есть возможность договариваться, то она должна быть предоставлена всем. Там в заявлении ВАДА прямым текстом сказано, что они договорились. Как договорились? С кем договорились? Тогда, получается, мы тоже можем договариваться? Но мне почему-то кажется, что если бы меня отстранили, то отстранили бы на четыре года. И всех нас, вместе взятых», — с улыбкой сообщил Бублик в интервью BB Tennis.
Когда итальянец вернется на корт
По условиям соглашения Синнер будет отбывать дисквалификацию с 9 февраля по 4 мая (в зачет идут четыре дня, отбытые спортсменом ранее, когда он находился под временным отстранением). Тренировки Янник сможет возобновить 13 апреля.
Таким образом, первая ракетка мира не полетит на американскую серию, на которой в прошлом году у него и был обнаружен допинг, но успеет на «Ролан Гаррос», запланированный с 25 мая по 8 июня, а также на грунтовый «мастерс» в Риме. Турнир состоится с 7 по 18 мая и станет первым стартом Синнера после дисквалификации.
Яннику 23 года, он возглавляет рейтинг ATP с июня 2024-го. Итальянец выиграл 19 турниров под эгидой организации и является победителем трех турниров «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии (2024, 2025) и Открытого чемпионата США (2024). В 2023 году стал обладателем Кубка Дэвиса.
Роман Кольцов