«Меня отстранили бы на четыре года». Теннисный мир недоумевает из-за наказания Синнера за допинг

«Если бы мы все могли договариваться так, как договаривается Синнер, было бы здорово… Я считаю, что если есть возможность договариваться, то она должна быть предоставлена всем. Там в заявлении ВАДА прямым текстом сказано, что они договорились. Как договорились? С кем договорились? Тогда, получается, мы тоже можем договариваться? Но мне почему-то кажется, что если бы меня отстранили, то отстранили бы на четыре года. И всех нас, вместе взятых», — с улыбкой сообщил Бублик в интервью BB Tennis.