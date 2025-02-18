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Азаренко проиграла Свентек в 1/16 финала турнира WTA-1000 в Дубае

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (34-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $3,6 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Соцсети

В сегодняшнем поединке второго раунда белоруска уступила второй ракетке мира польской теннисистке Иге Свентек — 0:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В матче за попадание в четвертьфинал соперницей Свентек будет победительница матча между россиянкой Анастасией Потаповой (33-й номер рейтинга WTA) и украинкой Даяной Ястремской (48). В первом раунде Виктория Азаренко одолела в трехчасовом трехсетовом поединке украинскую теннисистку Ангелину Калинину (51) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Позже первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в поединке 1/16 финала будет соперничать с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (50).

Соревнования в Дубае завершатся 22 февраля.