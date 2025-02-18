Россиянки провалили второй круг Дубая. А матч Мирры Андреевой сорвал дождь

Теннисистки только-только успели обменяться брейками, как опять пошёл дождь. К счастью, пауза на этот раз составила около 10 минут, так что игру не пришлось переносить. Кудерметовой понадобилось чуть больше времени, чтобы вернуться в матч. Вероника проиграла следующие два гейма, причём свою подачу она отдала с 40:15. Счёт стал 3:1 в пользу Соболенко, и белоруска додержала этот перевес до конца партии. В пятом гейме, правда, Кудерметова имела три шанса сделать обратный брейк, но не использовала ни одного брейк-пойнта. Больше у неё не было возможностей, и партия осталась за Ариной. В восьмом гейме она не реализовала сетбол на приёме, но потом всё-таки подала на сет — 6:3 за 55 минут чистого времени.