Соболенко вышла в ⅛ турнира WTA-1000 в Дубае

Сегодня в поединке ⅛ финала Соболенко встречалась с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, занимающей 50-е место в мировом рейтинге, и победила — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В третьем круге Соболенко будет соперничать с победительницей встречи между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (24-й номер рейтинга WTA) и датчанкой Кларой Таусон (38).