Соболенко вышла в ⅛ турнира WTA-1000 в Дубае

Сегодня в поединке ⅛ финала Соболенко встречалась с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, занимающей 50-е место в мировом рейтинге, и победила — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В третьем круге Соболенко будет соперничать с победительницей встречи между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (24-й номер рейтинга WTA) и датчанкой Кларой Таусон (38).
Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (34) в стартовом поединке одолела украинку Ангелину Калинину (51) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, а сегодня уступила второму номеру мирового рейтинга польке Иге Свентек — 0:6, 2:6.
Год назад соревнования в Дубае выиграла итальянская теннисистка Ясмин Паолини, которая сегодня вышла в третий раунд. Нынешний турнир финиширует 22 февраля.