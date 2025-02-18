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Соболенко вышла в ⅛ турнира WTA-1000 в Дубае

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракета планеты белоруска Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира WTA-1000 в Дубае с призовым фондом $3,6 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Сегодня в поединке ⅛ финала Соболенко встречалась с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, занимающей 50-е место в мировом рейтинге, и победила — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В третьем круге Соболенко будет соперничать с победительницей встречи между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (24-й номер рейтинга WTA) и датчанкой Кларой Таусон (38).

Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (34) в стартовом поединке одолела украинку Ангелину Калинину (51) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, а сегодня уступила второму номеру мирового рейтинга польке Иге Свентек — 0:6, 2:6.

Год назад соревнования в Дубае выиграла итальянская теннисистка Ясмин Паолини, которая сегодня вышла в третий раунд. Нынешний турнир финиширует 22 февраля.