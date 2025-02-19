«Не заставляйте мою дочь плакать». Дикие детали отношений Рыбакиной и скандального тренера

После турнира Рыбакина защищала Вукова от критики Шрайвер. В соцсетях она написала: «После отличного АО я увидела несколько тревожных комментариев в социальных сетях о поведении моего тренера Стефано Вукова. Я хочу прояснить любые неверные толкования. Стефано верил в меня много лет, раньше всех остальных. Мы вместе разработали стратегию того, как я могу добиться лучших результатов, и его метод до сих пор показывает мой успех на турнирах “Большого шлема”. Он эмоциональный тренер, с большим знанием тенниса. В отличие от людей, которые делают такие комментарии, он прекрасно знает меня как человека и как спортсмена. Я никогда не приму тренера, который не уважает меня и всю нашу тяжёлую работу. Могу быть молчаливой на корте и в целом, но внутри меня живёт конкурентоспособная спортсменка, которая хочет добиться больших успехов, и Стефано очень помог мне в этом. Так что, пожалуйста, не обращайте внимания на любые фейковые новости об обратном».