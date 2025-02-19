Радукану расплакалась по ходу матча из-за преследовавшего ее мужчины

«Безопасность игроков — наш приоритет, и организаторы турниров получают рекомендации по обеспечению безопасности международных спортивных мероприятий. WTA активно сотрудничает с Эммой и ее командой, чтобы обеспечить ее благополучие и оказать любую необходимую поддержку. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с турнирами и их службами безопасности по всему миру, чтобы поддерживать безопасную обстановку для всех игроков», — говорится в заявлении WTA.