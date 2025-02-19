Радукану расплакалась по ходу матча из-за преследовавшего ее мужчины

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британская теннисистка Эмма Радукану расплакалась по ходу матча на турнире в Дубае из-за мужчины на трибуне, сообщается на странице Женской теннисной ассоциации (WTA) в соцсети Х.
Во вторник Радукану проводила матч против чешки Каролины Муховой (6:7 (6:8), 4:6). По ходу встречи британка расплакалась, подошла к судье и спряталась за вышку, после чего села в слезах на скамейку.
Как сообщает WTA, за день до матча мужчина навязчиво проявлял внимание по отношению к Радукану, после чего появился в первых рядах на трибуне. Сталкера попросили покинуть трибуну, впоследствии WTA запретила ему посещение любых мероприятий под эгидой организации.
«Безопасность игроков — наш приоритет, и организаторы турниров получают рекомендации по обеспечению безопасности международных спортивных мероприятий. WTA активно сотрудничает с Эммой и ее командой, чтобы обеспечить ее благополучие и оказать любую необходимую поддержку. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с турнирами и их службами безопасности по всему миру, чтобы поддерживать безопасную обстановку для всех игроков», — говорится в заявлении WTA.
Радукану 22 года, она является 61-й ракеткой мира и победительницей Открытого чемпионата США — 2021.