Даниил Медведев: на корте я сражаюсь не на жизнь, а на смерть

«На корте я сражаюсь не на жизнь, а на смерть. Я играю, чтобы победить, быть конкурентоспособным. Единственное, что имеет значение — это победа в матче. Могут произойти вещи, которые вас разозлят. Например, я разозлился, потому что понимал, что проиграю первый сет, и чувствовал, что играю плохо.



Я попытался сосредоточиться, но это определённо не получилось. Однако я быстро со всем разбираюсь. На корте требуется очень много энергии, чтобы оставаться сосредоточенным. Сейчас я очень рад вернуться на корт для еще одного матча. Где придётся снова сосредоточиться…» — приводит слова Медведева L'Equipe.