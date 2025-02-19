Четвертая ракетка мира Паолини не смогла выйти в ¼ финала турнира в Дубае

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Четвертая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,6 миллиона долларов.
В матче третьего круга действующая чемпионка турнира Паолини уступила американке Софии Кенин (56-я ракетка мира) со счетом 4:6, 0:6. Спортсменки провели на корте 1 час 4 минуты.
В начале второго сета Паолини повредила ногу при попытке достать неудобный мяч, после чего проиграла шесть геймов подряд.
В четвертьфинале Кенин сыграет против победительницы встречи Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Паула Бадоса (Испания, 10).