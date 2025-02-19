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Четвертая ракетка мира Паолини не смогла выйти в ¼ финала турнира в Дубае

Четвертая ракетка мира Паолини уступила Кенин и вылетела с турнира в Дубае.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Четвертая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,6 миллиона долларов.

В матче третьего круга действующая чемпионка турнира Паолини уступила американке Софии Кенин (56-я ракетка мира) со счетом 4:6, 0:6. Спортсменки провели на корте 1 час 4 минуты.

В начале второго сета Паолини повредила ногу при попытке достать неудобный мяч, после чего проиграла шесть геймов подряд.

В четвертьфинале Кенин сыграет против победительницы встречи Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Паула Бадоса (Испания, 10).