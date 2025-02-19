Адвокат Синнера: всё прошло несправедливо. Янник считает, что с ним обошлись сурово

Янник считает, что с ним обошлись довольно сурово, но признаёт, что каждый имеет право на собственное мнение. У теннисистов нет возможности знать все подробности истории, поэтому они просто выражают свое мнение. Но, возможно, факты стоит изучить более глубоко.