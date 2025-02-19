Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суперкамбэком и зарубой на 3 часа обернулся матч Рыбакиной на турнире в Дубае

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,6 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В матче третьего круга Dubai Duty Free Tennis Championships Рыбакина встречалась с 10-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

В первой партии казахстанка вела 3:0, но в итоге уступила — 4:6. Во втором сете теннисистки дошли до тай-брейка (6:6), где сильнее оказалась Рыбакина (10:8). Причем Бадоса четыре раза подавала на матч.

В третьем сете все решилось на тай-брейке (6:6), где вновь сильнее оказалась Рыбакина (7:2).

Такии образом, счет в очном противостоянии стал равным 4−4. Теннисистки провели на корте два часа и 51 минуту.

Следующей соперницей Рыбакиной в Дубае станет 56-я ракетка мира американка София Кенин, которая выбила действующую чемпионку турнира итальянку Ясмин Паолини (№ 4) — 6:4, 6:0.