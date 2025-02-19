Суперкамбэком и зарубой на 3 часа обернулся матч Рыбакиной на турнире в Дубае

В матче третьего круга Dubai Duty Free Tennis Championships Рыбакина встречалась с 10-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой.
В первой партии казахстанка вела 3:0, но в итоге уступила — 4:6. Во втором сете теннисистки дошли до тай-брейка (6:6), где сильнее оказалась Рыбакина (10:8). Причем Бадоса четыре раза подавала на матч.
В третьем сете все решилось на тай-брейке (6:6), где вновь сильнее оказалась Рыбакина (7:2).
Такии образом, счет в очном противостоянии стал равным 4−4. Теннисистки провели на корте два часа и 51 минуту.
Следующей соперницей Рыбакиной в Дубае станет 56-я ракетка мира американка София Кенин, которая выбила действующую чемпионку турнира итальянку Ясмин Паолини (№ 4) — 6:4, 6:0.