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Рыбакина за 31 минуту разгромила чемпионку Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 7) вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В ¼ финала Рыбакина обыграла американку Софию Кенин (№ 56) — 6:2, 7:6 (7:2).

Теннисистки провели на корте 1 час и 27 минут, а первый сет казахстанка выиграла за 31 минуту.

В ходе игры Елена сделала 17 эйсов и совершила 3 двойные ошибки, тогда как американка не отметилась подачами навылет при 1 двойной ошибке.

Интересно, что до игры многие букмекеры отдавали предпочтение Кенин, чемпионке Australian Open-2020.

Следующей соперницей Рыбакиной станет 14-я ракетка мира из России Мирра Андреева, которая в другом матче сенсационно прошла польку Игу Швентек (№ 2).

Общий призовой фонд турнира — 3,654,963 долларов.