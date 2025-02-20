Рыбакина за 31 минуту разгромила чемпионку Australian Open

В ¼ финала Рыбакина обыграла американку Софию Кенин (№ 56) — 6:2, 7:6 (7:2).
Теннисистки провели на корте 1 час и 27 минут, а первый сет казахстанка выиграла за 31 минуту.
В ходе игры Елена сделала 17 эйсов и совершила 3 двойные ошибки, тогда как американка не отметилась подачами навылет при 1 двойной ошибке.
Интересно, что до игры многие букмекеры отдавали предпочтение Кенин, чемпионке Australian Open-2020.
Следующей соперницей Рыбакиной станет 14-я ракетка мира из России Мирра Андреева, которая в другом матче сенсационно прошла польку Игу Швентек (№ 2).
Общий призовой фонд турнира — 3,654,963 долларов.