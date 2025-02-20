Рыбакина установила рекорд в матче с чемпионкой Australian Open

На этой стадии она прошла американку Софию Кенин (№ 56), становившуюся чемпионкой Australian Open-2020. Во время игры казахстанка отметилась 17 эйсами.
По информации The Tennis Letter, Рыбакина сделала больше эйсов за один матч, чем любая другая теннисистка в Дубае в этом году.
«Ослепительный мастер-класс по подаче», — пишет источник.
Следующей соперницей Рыбакиной станет 14-я ракетка мира из России Мирра Андреева, которая в другом матче сенсационно победила польку Игу Швентек (№ 2). Встреча за выход в финал состоится 21 февраля.
Общий призовой фонд турнира составляет 3,654,963 долларов.