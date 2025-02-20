Ига Швёнтек пожаловалась на календарь после поражения от Мирры Андреевой в Дубае

«Конечно, дело в календаре. Мы не будем стабильными, играя каждую неделю на протяжении многих лет. Сейчас эти турниры может выиграть кто угодно.



Я чувствую, что календарь не играет нам на руку. Опять же — нам нужно менять континенты, менять покрытия, мячи — это всё непросто, поэтому я не удивлена.



Обычно я не настолько прямолинейна, но хочу сказать, что проблема в том, что у меня было мало тренировок из-за нехватки времени. Я недовольна своим результатом. Этот результат хуже, чем могла бы.



Мне надо будет поговорить немного с командой и иначе спланировать следующие недели, потому что мне не хватило тренировок перед этими турнирами», — приводит слова Швёнтек Tennisnow со ссылкой на пресс-конференцию.