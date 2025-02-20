Драмой закончился матч второй ракетки Казахстана

Они уступили китайской паре Ифань Сюй/Чжаосюань Ян — 1:2. Первый сет остался за соперницами — 6:4. Второй забрал казахстанско-чешский дуэт — 6:3. Однако в третьей партии сильнее оказались китайские теннисистки — 10:8.
Встреча длилась 1 час и 26 минут.
Казахстанско-чешский дуэт сделал 5 эйсов и совершил 3 двойные ошибки, в то время как китаянки выполнили 3 подачи навылет при 2 двойных ошибках.
Ранее другая представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Софию Кенин и вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). При этом она установила рекорд. За выход в финал Рыбакина поспорит с 14-й ракеткой мира из России Миррой Андреевой, которая в другом матче сенсационно прошла польку Игу Швентек.