Драмой закончился матч второй ракетки Казахстана

Ранее другая представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Софию Кенин и вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). При этом она установила рекорд. За выход в финал Рыбакина поспорит с 14-й ракеткой мира из России Миррой Андреевой, которая в другом матче сенсационно прошла польку Игу Швентек.