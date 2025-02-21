Неожиданным исходом закончился матч Рыбакиной на турнире за 1,8 миллиарда

17-летняя Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира серии «тысячников» и стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до решающего матча соревнований такого статуса. Прежде она трижды останавливалась на стадии четвертьфинала. В финале россиянка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (№ 17, Чехия) — Клара Таусон (№ 38, Дания). Напомним, что Андреева в ¼ финала нынешнего турнира сенсационно обыграла польку Игу Швентек (№ 2).