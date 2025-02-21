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Неожиданным исходом закончился матч Рыбакиной на турнире за 1,8 миллиарда

Сегодня, 21 февраля, первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина (№ 7) встретилась с россиянкой Миррой Андреевой (№ 14) в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Рыбакина проиграла со счетом 4:6, 6:4, 3:6. Соперницы провели на корте 2 часа и 16 минут. В ходе игры казахстанка сделала 7 эйсов и совершила 3 двойные ошибки, тогда как россиянка выполнила 3 подачи навылет при 8 двойных ошибках.

17-летняя Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира серии «тысячников» и стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до решающего матча соревнований такого статуса. Прежде она трижды останавливалась на стадии четвертьфинала. В финале россиянка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (№ 17, Чехия) — Клара Таусон (№ 38, Дания). Напомним, что Андреева в ¼ финала нынешнего турнира сенсационно обыграла польку Игу Швентек (№ 2).

Рыбакина в предыдущих играх прошла японку Моюку Учижиму (№ 62), испанку Паулу Бадосу (№ 10) и американку Софию Кенин (№ 56).

Общий призовой фонд турнира составляет 3,654,963 долларов (1,8 миллиарда тенге).