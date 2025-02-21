Мирра выбила Рыбакину в Дубае и станет первой ракеткой России. Она в финале!

Но немного во второй партии Мирра всё же фокус растеряла, стала острее реагировать на ошибки и обращаться к своему боксу. Всё так же здорово проходил форхенд — и кроссом, и по линии. Но, увы, полетели и двойные. У Андреевой накопилось напряжение к концовке сета, когда при счёте 4:5 она не смогла отстоять свою подачу и позволила Рыбакиной перевести игру в решающую партию.