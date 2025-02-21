27-й финал в карьере! В Дохе Рублёв мучился с животом, но с 4-го матчбола дожал канадца

«Почти 45 минут разделили мой первый матчбол и восьмой. Какими были эти 45 минут? Дело было не в этих 45 минутах… Не знаю. Когда у меня был первый матчбол, я действительно играл хорошо, всё делал верно, но он провёл нереальный розыгрыш. Точный удар с бэкхенда по линии. После этого я подумал: “В большинстве случаев после таких розыгрышей оппонент побеждает”. Обычно такое становится поворотным моментом. Потом я начал зажиматься, стал более эмоциональным. У меня был ещё один матчбол, но мне немного не повезло. И когда я уступил подачу, сказал себе: “Ладно, плевать. Если проиграю, то хотя бы выложусь до конца”. Потом у меня были матчболы при счёте 5:4, тяжело прокомментировать, что случилось», — сказал Рублёв в интервью на корте.