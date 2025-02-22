В Дубае задержали мужчину, преследовавшего теннисистку Радукану

— Это был единственный момент за месяц, когда меня, тренера по физподготовке или охранника не было рядом с ней. Значит, этот человек оценивал ситуацию и искал лучший момент, чтобы подобраться к ней. У него была ужасающая стратегия, он все продумал, просчитал. За три-четыре часа до начала матча мы получили фотографию этого сталкера. В первом гейме Эмма стояла на другой стороне корта и что-то нам показывала. В тот момент мы не поняли, в чем дело. Эмма проиграла первый гейм и побежала к нам со словами: «Вот он, вот он», — рассказал подробности инцидента тренер.