В Дубае задержали мужчину, преследовавшего теннисистку Радукану

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Задержанный в Дубае мужчина следовал за британской теннисисткой Эммой Радукану в четырех странах, сообщил тренер спортсменки Роман Келечич.
Ранее Радукану расплакалась по ходу матча на турнире в Дубае из-за мужчины на трибуне, который навязчиво ее преследовал. Сталкера попросили покинуть трибуну, впоследствии Женская теннисная ассоциация (WTA) запретила ему посещение любых мероприятий под эгидой организации. В четверг правоохранительные органы Дубая задержали туриста.
«Этот человек преследовал ее в Сингапуре, Абу-Даби, где я был с ней, Дохе и теперь в Дубае, где мы заметили его. Но сначала мы подумали, что это фанат, поклонник, ведь Эмма — звезда большого тенниса с огромным количеством фанатов. Но до того момента, как он стал физически близок к ней, начал кидать селфи, пытаться обниматься», — приводит слова Келечича The Telegraph.
— Это был единственный момент за месяц, когда меня, тренера по физподготовке или охранника не было рядом с ней. Значит, этот человек оценивал ситуацию и искал лучший момент, чтобы подобраться к ней. У него была ужасающая стратегия, он все продумал, просчитал. За три-четыре часа до начала матча мы получили фотографию этого сталкера. В первом гейме Эмма стояла на другой стороне корта и что-то нам показывала. В тот момент мы не поняли, в чем дело. Эмма проиграла первый гейм и побежала к нам со словами: «Вот он, вот он», — рассказал подробности инцидента тренер.
Радукану 22 года, она является 61-й ракеткой мира и победительницей Открытого чемпионата США — 2021.