«Если я туда попаду, то потеряюсь». Мирра Андреева — о торговом центре Dubai Mall

"Ну, мне нравится Дубай. Я слышала, что торговый центр Dubai Mall великолепен. У меня пока не было возможности туда попасть. Думаю, если я туда попаду, то потеряюсь, потому что, кажется, там есть все магазины. Например, Chanel и Gucci, у них даже есть два таких магазина.