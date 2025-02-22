Мирра Андреева одержала победу в финале «тысячника» в Дубае, обыграв Клару Таусон

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок. Таусон реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.