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Мирра Андреева одержала победу в финале «тысячника» в Дубае, обыграв Клару Таусон

Российская теннисистка 14-я ракетка мира Мирра Андреева победила в решающем матче турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Источник: Getty Images

В финале она оказалась сильнее 38-й ракетки мира датчанки Кларе Таусон. Счёт — 7:6 (7:1), 6:1 в пользу россиянки.

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок. Таусон реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.

Отметим, что это первый титул категории WTA-1000 в карьере 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.