Янчук: Мирре Андреевой надо претендовать на роль первой ракетки мира

«Порадовала нас Мирра! Но победа была ожидаемой. Предыдущая серия давала повод для уверенности и надежды. Мирра оправдала надежды. Она сумела чётко сыграть и переиграть соперницу по всем показателям. Мирра продолжает совершенствоваться. Ей надо войти в пятёрку, а потом уже занять первую строчку — явных лидеров сейчас там нет. Мирре надо претендовать на эту роль», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.