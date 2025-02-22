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Мирра — после победы в Дубае: благодарю себя за то, что всегда верила в свой успех

Российская теннисистка 14-я ракетка мира Мирра Андреева обратилась к себе после победы на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Источник: Getty Images

В решающем матче со счётом 7:6 (7:1), 6:1 она обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон.

«Я хотела бы поблагодарить себя. Просто хочу сказать спасибо за то, что всегда верила в себя», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. За это время Мирре Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок. Клара Таусон реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.