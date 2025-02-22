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Мирра Андреева: была цель войти в топ-10 к концу года и я уже её добилась

14-я ракетка мира из России Мирра Андреева заявила, что добилась своей цели на этот год значительно раньше срока.

Источник: Getty Images

Сегодня, 22 февраля, она одержала победу на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В решающем матче со счётом 7:6 (7:1), 6:1 Андреева обыграла 38-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон. В неофициальном онлайн-рейтинге WTA она занимает девятое место.

«Невероятно. Я поставила перед собой цель войти в топ-10 к концу года. Сейчас только февраль, а я уже добилась этого. Это что-то невероятное для меня. Я чертовски нервничала», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. За это время Мирре Андреевой удалось реализовать четыре брейк-пойнта из семи, выполнить пять подач навылет. Она также допустила пять двойных ошибок. Клара Таусон реализовала два брейк-пойнта из восьми возможных, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки.