«Такое чувство, что у меня уже есть все». Счастливая Мирра — чемпионка «тысячника» в Дубае

Также Андрееву спросили, как она планирует распорядиться призовыми в размере $ 597 тыс., причитающимися за титул в Дубае. «Я даже не знаю, чего хочу. Сейчас думаю об этом, и мне кажется, что у меня есть всё, чего я когда-либо хотела. Я выиграла турнир. Выиграла его. Я уже достигла своей цели, которую поставила перед собой к концу года. Моя семья путешествует вместе со мной. У меня отличная команда. Я не знаю, что ещё мне нужно. Чувствую себя счастливой, и мне кажется, что это всё, что мне нужно», — ответила спортсменка.