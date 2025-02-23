«С ней я стала более смелой». Кто привел юную Мирру к невиданному в истории тенниса успеху

«Иногда бывает, что я ворчу. Тогда она может сказать: “Двигай задницу”. Или что-нибудь такое, что заставит меня собраться. Иногда она спокойная и мы много смеёмся, разговариваем, однако при этом она разделяет теннис — на корте и вне корта. Мне очень нравится, что на корте она тренер, а за пределами корта может быть моей подругой. Чему Кончита меня научила? С ней я стала более смелой. Раньше я бы никогда не пошла к сетке на матчболе. А чему я научила Кончиту? Ничему (смеётся). Думаю, со мной у неё улучшилось чувство юмора. Раньше оно было не очень. А теперь все смеются над её шутками — благодаря мне», — утверждает Мирра.