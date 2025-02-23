Андреева — это не Шарапова 2.0! Есть шанс, что Мирра станет успешнее Марии

На Мирру слава упала в 15. Большинство людей в таком возрасте к ней не бывают готовыми. Но, кажется, Мирра справляется. К первому большому титулу она шла постепенно, не форсируя и не торопясь. В планах на этот сезон у нее стояло попадание в топ-10 рейтинга WTA. Задачу Андреева выполнила уже в феврале, хотя сама этого не ожидала. Теперь цели у нее обновились. «Буду стараться зайти в топ-5, знаю, что будет непросто, разница в очках минимальная. Вероятно, если я выиграю еще один турнир, то поднимусь на одну позицию, если два — может, вообще не поднимусь ни на одну позицию. Поэтому это будет в два раза сложнее. Но я постараюсь зайти в топ-5 на конец года», — сказала Андреева на YouTube-канале BB Tennis.