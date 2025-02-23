Андреева — это не Шарапова 2.0! Есть шанс, что Мирра станет успешнее Марии

Мирра Андреева — самая обсуждаемая теннисистка мира последних дней. В возрасте 17 лет ей покорился турнир в Дубае, где она прошла двух игроков первой десятки — польку Игу Свентек и Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан. Таким образом, Андреева стала самой молодой теннисисткой, кому покорился турнир высокой категории WTA 1000. Блестящее выступление в Дубае вновь спровоцировало сравнения Мирры с Марией Шараповой. Вот только стоит ли их вообще ставить на одну доску?
Новых нет
Мирра — далеко не первая «новая Шарапова», как ее часто называют в медиа. Таковой, например, считали Аманду Анисимову шесть лет назад. Американка в юном возрасте показывала перспективный теннис и обладала миловидной внешностью, плюс Мария была для нее и ее родителей ролевой моделью. В итоге ничего похожего на путь россиянки у Аманды не получилось.
Награждали таким неофициальным званием и Елену Рыбакину, когда она вопреки всем прогнозам добилась победы на Уимблдоне в 2022 году. Экс-россиянка находится в топе мирового тенниса, добиралась до третьей строчки рейтинга, но ее взлет не стал таким же мощным, как у Шараповой после победы на британском «Шлеме». Сравнения с Марией уже потеряли свою актуальность.
Мирре Андреевой титул «новой Шараповой» достался еще два года назад. Первые подобные аналогии появились в апреле 2023-го, когда 15-летняя россиянка прошла на «тысячнике» в Мадриде сначала финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес, а затем 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майю. «Мирре нужно отдать все уважение и восхищение, потому что в 15 лет показывать такую игру — это очень достойно. Похожа на Марию Шарапову в начале ее карьеры, только на максималках», — говорил РБК Андрей Ольховский.
После победы в Дубае в соцсетях очень популярна совместная фотография Мирры и Марии, которая вновь намекает на сравнение двух теннисисток. Однако собеседники «СЭ» от этой идеи отказались.
«Мария была великой, а Мирра лишь на пути к этому, и лишь время покажет, придет ли она к таким же достижениям, за Марией уже большие победы, тот же Уимблдон. Их трудно равнять и по стилю, и по достижениям, Мирре только предстоит доказать, что она способна их достичь. Для начала нужно взять хотя бы один “Большой шлем”, — сказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.
«Не считаю корректным заниматься сравнением Мирры и называть ее новой кем бы то ни было. Каждый игрок такого уровня уникален сам по себе», — заявил «СЭ» член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко.
Что ждать дальше?
Успех Мирры в Дубае принес ей ряд рекордов, но все они с оговорками. Россиянка стала самой молодой победительницей турнира категории WTA 1000. Однако эта категория существует лишь с 2009-го. На похожих по статусу турнирах до этого года побеждали и более юные девушки: Винус и Серена Уильямс, Мартина Хингис, Моника Селеш, Штеффи Граф. В XXI веке младше Андреевой с похожим титулом была только одна теннисистка — Мария Шарапова, которая в 2005 году выиграла турнир в Токио. Ей было 17 лет 9 месяцев и 18 дней, Мирра взяла титул в Дубае в возрасте 17 лет 9 месяцев и 24 дня.
Разница в днях небольшая, вот только Шарапова до победы в Токио праздновала успех на Уимблдоне. Тут Мирра от графика Марии сильно отстает. Взять первый «Шлем» в 17 лет, как это сделала Шарапова, ей точно не удастся. 29 апреля Андреевой исполнится 18, а следующий «мейджор» сезона — «Ролан Гаррос» — стартует в конце мая.
Обе звездные россиянки ворвались в мировую элиту в раннем возрасте, но их появление перед широкой публикой получилось абсолютно разным. Шарапову мы, по сути, узнали в 17 лет, когда она и выиграла Уимблдон. Дальше пошла мясорубка из турниров, с которой Мария не всегда справлялась. Она стремилась как можно быстрее заскочить на первую строчку рейтинга, не щадя здоровье. Травмы имели накопительный эффект. Возможно, размеренный старт мог обеспечить ей более длительную профессиональную карьеру.
На Мирру слава упала в 15. Большинство людей в таком возрасте к ней не бывают готовыми. Но, кажется, Мирра справляется. К первому большому титулу она шла постепенно, не форсируя и не торопясь. В планах на этот сезон у нее стояло попадание в топ-10 рейтинга WTA. Задачу Андреева выполнила уже в феврале, хотя сама этого не ожидала. Теперь цели у нее обновились. «Буду стараться зайти в топ-5, знаю, что будет непросто, разница в очках минимальная. Вероятно, если я выиграю еще один турнир, то поднимусь на одну позицию, если два — может, вообще не поднимусь ни на одну позицию. Поэтому это будет в два раза сложнее. Но я постараюсь зайти в топ-5 на конец года», — сказала Андреева на YouTube-канале BB Tennis.
План, учитывая скорость, с которой она идет к вершине, кажется слишком скромным, но в то же время разумным. Иначе сверхвысокие ожидания могут стать проблемой. В этом уже проявляется зрелость Мирры. Ведь не сказать же, что Андреева очень скромная теннисистка. Когда в январе игроков спрашивали, кто из новых лиц выиграет на ближайших «тысячниках», Андреева назвала себя. Кстати, именно себя она благодарила и в победной речи в Дубае. В соцсетях увидели в этом отсылку к речи рэппера Снуп Дога, который скромностью никогда не отличался.
Сейчас многие пророчат ей победы на «Шлемах» и звание первой ракетки в самое ближайшее время. У нее для этого вроде бы уже все есть. Многие топы были обыграны (Соболенко, Свентек, Рыбакина), а те, кто еще нет, не выглядят непроходимой стеной (Гауфф, Киз, Чжен). Поэтому и титул на «Ролан Гаррос» — 2025 не кажется чем-то нереальным. Можно вложиться в подготовку и при большом желании дотянуться до «Шлема» уже сейчас.
Но надо ли это Мирре — взлетать так быстро? Спешка и высокие ожидания обломали в теннисе очень много крыльев. Некогда «новая Шарапова» Аманда Анисимова подтвердит. Так что не нужно Мирре гнаться за Марией, а нам их сравнивать. Они разные почти во всем: от стиля игры до темперамента. Любые совпадения (родились в Сибири, взяли большие титулы в 17 лет, блондинки) случайны. У Андреевой свой путь, который может стать более долгим и успешным.
Михаил Кузнецов