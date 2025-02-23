МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер изначально не хотел соглашаться на трехмесячную дисквалификацию за проваленный допинг-тест и отклонил первое предложение Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил адвокат теннисиста Джейми Сингер.
По информации Би-би-си, команда Синнера 31 января отклонила первое предложение WADA об урегулировании дела, поскольку сторона теннисиста хотела представить полную версию защиты. В начале февраля стороны все же перешли к переговорам. По словам Сингера, итальянца было «довольно трудно» уговорить принять предложение WADA.
«Когда я сказал ему, что, возможно, нам следует согласиться на три месяца, он ответил: “Зачем нам это делать, если первый независимый трибунал не нашел вообще причин для отстранения, с какой стати мне соглашаться на три месяца?” Так он говорил. Я посоветовал: “Никто не знает, что может случиться на слушаниях. Мы знаем, что WADA настаивает на годе. Если мы не примем предложения, они пойдут в суд, требуя годичной дисквалификации, и кто знает, как поступят трое судей”. Поэтому вариант с тремя месяцами, на мой взгляд, был хорошей возможностью», — цитирует Сингера Би-би-си.
WADA 15 февраля объявило о трехмесячной дисквалификации Синнера. Дисквалификация будет длиться с 9 февраля по 4 мая 2025 года. WADA отозвало свою апелляцию из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) оправдать Синнера, которая была подана 26 сентября. Итальянец заявил, что принял предложение WADA о трехмесячной дисквалификации и урегулировании допинг-дела, которое иначе могло тянуться до конца года.
Синнер в марте 2024 года сдал две положительные допинг-пробы на клостебол. После каждого положительного теста к нему применялась временная дисквалификация от ITIA. В обоих случаях Синнер успешно обжаловал временное отстранение и продолжал играть. WADA требовало дисквалификации спортсмена сроком от одного до двух лет.