Синнер изначально не хотел соглашаться на трехмесячную дисквалификацию

«Когда я сказал ему, что, возможно, нам следует согласиться на три месяца, он ответил: “Зачем нам это делать, если первый независимый трибунал не нашел вообще причин для отстранения, с какой стати мне соглашаться на три месяца?” Так он говорил. Я посоветовал: “Никто не знает, что может случиться на слушаниях. Мы знаем, что WADA настаивает на годе. Если мы не примем предложения, они пойдут в суд, требуя годичной дисквалификации, и кто знает, как поступят трое судей”. Поэтому вариант с тремя месяцами, на мой взгляд, был хорошей возможностью», — цитирует Сингера Би-би-си.