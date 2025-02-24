Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Рублев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

На прошлой неделе россиянин выиграл турнир в Дохе.

Источник: Luke Hales/Getty Images

ТАСС, 24 февраля. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 10-го на 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В субботу Рублев выиграл турнира ATP 500 в Дохе и завоевал первый трофей в 2025 году. Теперь на счету россиянина 3 670 очков, он обошел американца Томми Пола (3 280).

Первой ракеткой мира остается итальянец Янник Синнер (11 330), дисквалифицированный до мая за допинг. В тройку лучших входят представитель Германии Александр Зверев (8 135) и испанец Карлос Алькарас (7 510). В десятке сильнейших теннисистов также находится Даниил Медведев (4 030).

В топ-100 из россиян также входят Карен Хачанов, занимающий 24-е место (1 960) и Роман Сафиуллин, располагающийся на 72-й позиции (823).