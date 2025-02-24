Андрей Рублев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 24 февраля. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 10-го на 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В субботу Рублев выиграл турнира ATP 500 в Дохе и завоевал первый трофей в 2025 году. Теперь на счету россиянина 3 670 очков, он обошел американца Томми Пола (3 280).
Первой ракеткой мира остается итальянец Янник Синнер (11 330), дисквалифицированный до мая за допинг. В тройку лучших входят представитель Германии Александр Зверев (8 135) и испанец Карлос Алькарас (7 510). В десятке сильнейших теннисистов также находится Даниил Медведев (4 030).
В топ-100 из россиян также входят Карен Хачанов, занимающий 24-е место (1 960) и Роман Сафиуллин, располагающийся на 72-й позиции (823).