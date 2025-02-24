Обыграла звезд в 17 лет. Андреева стала самой молодой победительницей турнира WTA 1 000

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева в прошедшую субботу стала победительницей престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
На пути к самому крупному титулу в своей карьере 17-летняя россиянка победила трех победительниц турнира Большого шлема. Сначала она обыграла чешку Маркету Вондроушову, затем оказалась сильнее второй ракетки мира Иги Свёнтек из Польши и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. 19 февраля Андреева провела сразу два матча: утром она обыграла во втором круге Вондроушову, а уже вечером победила американку Пейтон Стернс. В финале, который прошел 22 февраля, Андреева обыграла датчанку Клару Таунсон в двух сетах.
Заслуженный тренер России Александр Каливод отметил ее высочайший класс игры. «Говорят что существует высочайший класс игрока. Так вот 17-летняя Мирра Андреева показала такой класс по содержанию игры, по поведению, психологии, который в таком возрасте мало кто показывал, — сказал он ТАСС. — Ее соперница была достаточно опытной, но ее уровень был недостаточен, чтобы обыграть Андрееву. Хочется поздравить Мирру и надеяться, что она долго будет радовать нас победами».
По итогам турнира Андреева стала первой ракеткой России и впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга (она располагается на девятой строчке). Россиянка в 17 лет и 299 дней стала самой молодой победительницей и финалисткой турниров WTA 1 000 с момента появления формата в 2009 году. Андреева впервые сыграла в финале турнира «тысячника», до этого россиянка не проходила дальше четвертьфинала (трижды). Престижнее соревнований категории WTA 1 000 только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.
Феноменальное развитие
Впервые российские любители тенниса узнали об Андреевой в начале 2023 года после финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. Тогда она проиграла соотечественнице Алине Корнеевой. После этого она перестала играть турниры среди своих сверстников, а в апреле 2023 года ярко о себе заявила на турнире в Мадриде. Тогда она прошла три круга, и только белоруска Арина Соболенко (на тот момент вторая ракетка мира, ныне лидер мирового рейтинга) смогла ее остановить.
В том же году на дебютном Уимблдоне в возрасте 16 лет Андреева сумела дойти до четвертого круга. Российская спортсменка продолжала удивлять весь теннисный мир своими результатами, и в 2024 году сделала очередной прорыв. Андреева дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, до четвертьфинала полюбившегося ей турнира в Мадриде, а затем сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
За неделю до Олимпийских игр в Париже она выиграла турнир Румынии, завоевав первый титул на взрослом уровне. Из-за этого она не смогла должным образом подготовиться к одиночному турниру на Олимпиаде, который проходил на тех же кортах, что и Открытый чемпионат Франции, и проиграла в первом круге. Однако в паре с Дианой Шнайдер она дошла до финала парного турнира, завоевав единственные награды среди российских спортсменов.
Перспективы Андреевой давно оцениваются высоко, однако после попадания в топ-10 рейтинга WTA эксперты стали рассуждать на тему, как скоро она возглавит мировой рейтинг.
«То, что она в 17 лет смогла попасть в десятку лучших игроков мира, уже о многом говорит. И, хотя она уже обыгрывает сильнейших, все же ей нужно еще некоторое время, чтобы стать большим игроком, — сказал ТАСС заслуженный тренер России Виктор Янчук. — В женском теннисе нет явного лидера, любой игрок из первой десятки может проиграть на ранней стадии турнира. Место лидера сейчас вакантно, почему бы его не занять Мирре, у нее есть возможности это сделать в ближайшие два-три года».
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Андреева обрела стабильность. «Она уже играет стабильно на высоком уровне. В 17 лет стать девятой в мире — это феноменально, — сказал он ТАСС. — На турнире в Дубае она показала, что может справляться практически с любым соперником».
Сравнения с Шараповой
Юную Андрееву часто сравнивают с другой звездой российского спорта — членом Международного зала теннисной славы, победительницей пяти турниров Большого шлема Марией Шараповой. Эти сравнения неслучайны, так как Шарапова тоже о себе заявила в юном возрасте. В 17 лет она выиграла Уимблдон, и до сих пор является самой молодой победительницей турнира Большого шлема в XXI веке.
В 2024 году Шарапова высказала мнение, что Андрееву ждет блестящее будущее. «Заметно, что она умеет серьезно настраиваться на встречи. И у нее есть игра, которая подкрепляет этот настрой. Мне очень нравится ее подход и чуткое отношение к теннису. Думаю, ее ждет блестящее будущее», — сказала Шарапова пресс-службе WTA.
Сама Андреева признавалась, что не зацикливается на этих сравнениях. «Возможно, люди скажут, что я иду по ее пути и делаю то же самое, что и она, но я не зацикливаюсь на этом. У меня своя карьера, своя жизнь. Я буду делать все возможное только для того, чтобы создать отличную карьеру», — приводит комментарий портал The Tennis Letter.
Янчук в беседе с ТАСС призвал не сравнивать двух теннисисток. «Она не Шарапова, мне кажется, эти сравнения вредны, — сказал он. — У нее свой неповторимый путь, который она должна пройти. Ничего страшного, что в 17 лет она не выиграла еще турнир Большого шлема, как Мария, ничто не мешает ей превзойти ее по количеству побед».
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отметил, что теннисистки не похожи по манере игры. «Не стоит сравнивать этих двух теннисисток. Да, они рано начали побеждать, но у них совершенно разный стиль, — отметил он. — Шарапова играла более остро, в то время как Мирра больше играет тактически, она очень хороший стратег».
«Я всегда говорил, что у нее огромный потенциал, она уже девятая в мире. Я уверен, что это только начало, и впереди ее ждет много больших побед», — добавил собеседник агентства.