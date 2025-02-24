Обыграла звезд в 17 лет. Андреева стала самой молодой победительницей турнира WTA 1 000

«То, что она в 17 лет смогла попасть в десятку лучших игроков мира, уже о многом говорит. И, хотя она уже обыгрывает сильнейших, все же ей нужно еще некоторое время, чтобы стать большим игроком, — сказал ТАСС заслуженный тренер России Виктор Янчук. — В женском теннисе нет явного лидера, любой игрок из первой десятки может проиграть на ранней стадии турнира. Место лидера сейчас вакантно, почему бы его не занять Мирре, у нее есть возможности это сделать в ближайшие два-три года».