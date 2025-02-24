Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баэс второй год подряд стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро

Аргентинский теннисист Баэс выиграл турнир ATP 500 в Рио-де-Жанейро.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Аргентинский теннисист Себастьян Баэс стал победителем турнира категории ATP 500 в Рио-де-Жанейро, призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов.

В финале Баэс, получивший пятый номер посева, одержал победу над французом Александром Мюллером со счетом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Баэсу 24 года. Он занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Для него это седьмой титул в карьере и второй подряд в Рио-де-Жанейро.