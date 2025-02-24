Баэс второй год подряд стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Аргентинский теннисист Себастьян Баэс стал победителем турнира категории ATP 500 в Рио-де-Жанейро, призовой фонд которого превышает 2,3 миллиона долларов.
В финале Баэс, получивший пятый номер посева, одержал победу над французом Александром Мюллером со счетом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
Баэсу 24 года. Он занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Для него это седьмой титул в карьере и второй подряд в Рио-де-Жанейро.