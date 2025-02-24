Петрова: Мирре Андреевой нужна стойкость, чтобы закончить сезон в топ-10 рейтинга WTA

«У нее была цель попасть в десятку, и после турнира в Дубае она в топ-10 вошла. Но все испытания впереди, — сказала Петрова. — У Мирры большие очки, которые надо подтверждать. Полуфинал “Ролан Гаррос”. И как она выдержит? Это очень непросто. Плюс, у нее еще и титул был перед Олимпийскими играми. Но надеюсь, у нее и команды хватит сил и духа это все сделать. Мирре нужна стойкость, чтобы закончить сезон в десятке».