Петрова: Мирре Андреевой нужна стойкость, чтобы закончить сезон в топ-10 рейтинга WTA

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева выполнила цель на сезон, войдя в десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), но все испытания у нее еще впереди. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова.
В субботу Андреева стала победительницей турнира WTA 1 000 в Дубае. В понедельник она поднялась с 14-го места на 9-е в рейтинге WTA и стала первой ракеткой России.
«У нее была цель попасть в десятку, и после турнира в Дубае она в топ-10 вошла. Но все испытания впереди, — сказала Петрова. — У Мирры большие очки, которые надо подтверждать. Полуфинал “Ролан Гаррос”. И как она выдержит? Это очень непросто. Плюс, у нее еще и титул был перед Олимпийскими играми. Но надеюсь, у нее и команды хватит сил и духа это все сделать. Мирре нужна стойкость, чтобы закончить сезон в десятке».