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Ольховский считает, что Мирра Андреева способна закрепиться в топ-10 рейтинга WTA

В обновленном мировом рейтинге российская теннисистка поднялась на девятое место.

Источник: Fred Lee/Getty Images

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обладает достаточными уровнем и стабильностью для того, чтобы закрепиться в первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В обновленном рейтинге WTA Андреева поднялась на девятое место и стала первой ракеткой России.

«То, что она попала в топ-10, — это просто феноменально, — сказал Ольховский. — Она сейчас играет на очень высоком уровне, и турнир в Дубае, который она выиграла, это показал. Я думаю, что ей хватит мастерства и стабильности, чтобы закрепиться в первой десятке. Дело в том, что сейчас в женском теннисе нет явного лидера, поэтому нужно показывать именно стабильные результаты».