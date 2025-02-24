Ольховский считает, что Мирра Андреева способна закрепиться в топ-10 рейтинга WTA

«То, что она попала в топ-10, — это просто феноменально, — сказал Ольховский. — Она сейчас играет на очень высоком уровне, и турнир в Дубае, который она выиграла, это показал. Я думаю, что ей хватит мастерства и стабильности, чтобы закрепиться в первой десятке. Дело в том, что сейчас в женском теннисе нет явного лидера, поэтому нужно показывать именно стабильные результаты».