Каливод назвал Мирру Андрееву лидером российского женского тенниса

«Мирра забралась в топ-10 мирового рейтинга, но теперь надо там удержаться, и это задача не из легких, — сказал Каливод. — Нужно правильно подойти к тренировкам, расписанию турниров, режиму дня и прочему. Самое главное — избежать травм и правильно относиться к своему здоровью. Если мы возьмем карьеру Роджера Федерера (победителя 20 турниров Большого шлема — прим. ТАСС), то мало кто вспомнит, сколько раз он выбывал из тура, потому что он очень грамотно подбирал себе режим тренировок, отдыха и играл те турниры, которые по очкам ему нужны были больше всего».