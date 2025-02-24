Винус Уильямс опровергла информацию об участии в турнире в Индиан-Уэллсе

«На самом деле я не сыграю, это неправда. Мне очень понравился анонс, люди были счастливы, но я не сыграю. Я буду в другой стране, так что посмотрю турнир по телевизору. Я узнала о wild card вместе со всеми, обожаю турнир и с удовольствием приняла бы приглашение, но я уже построила планы», — приводит слова Уильямс Tennis Weekly Podcast.