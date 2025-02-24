Винус Уильямс опровергла информацию об участии в турнире в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира и семикратная победительница теннисных турниров Большого шлема американка Винус Уильямс сообщила, что не примет участия в соревнованиях в Индиан-Уэллсе.
В четверг организаторы объявили об участии 44-летней Уильямс. Турнир категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе с призовым фондом почти 9 млн долларов пройдет с 5 по 16 марта.
«На самом деле я не сыграю, это неправда. Мне очень понравился анонс, люди были счастливы, но я не сыграю. Я буду в другой стране, так что посмотрю турнир по телевизору. Я узнала о wild card вместе со всеми, обожаю турнир и с удовольствием приняла бы приглашение, но я уже построила планы», — приводит слова Уильямс Tennis Weekly Podcast.
Уильямс не играла с марта 2024 года. Тогда она выступила на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, где проиграла в первом круге японке Нао Хибино и россиянке Диане Шнайдер соответственно.