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Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае

Хачанов обыграл Эванса и вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 3,2 млн долларов.

В первом раунде россиянин, занимающий 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), переиграл 178-ю ракетку мира британца Дэниеля Эванса со счетом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.

В следующем раунде Хачанову предстоит встретиться с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (4-й номер посева) и итальянцем Лоренцо Сонего.