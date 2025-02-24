Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 3,2 млн долларов.
В первом раунде россиянин, занимающий 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), переиграл 178-ю ракетку мира британца Дэниеля Эванса со счетом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.
В следующем раунде Хачанову предстоит встретиться с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (4-й номер посева) и итальянцем Лоренцо Сонего.