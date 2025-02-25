Мирра Андреева ответила, в какой стране базируется во время сезона

«Мы тренируемся на юге Франции. Бывало, я приезжала в Барселону, где живёт Кончита. Сейчас мы работаем здесь, в Дубае. И бо́льшую часть времени тренируемся тут. Например, до Австралии или перед отъездом в США. Иногда мы тренируемся и в Штатах, когда так становится удобнее всего.



Не могу сказать, что у нас есть одно конкретное место, где мы можем поработать и оставить вещи. Мы просто путешествуем по миру. Мы везде. Это то, что так присуще теннисистам», — сказала Андреева на пресс-конференции.