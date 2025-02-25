Калинская снялась с турнира WTA в Мексике из-за болезни

ТАСС, 25 февраля. Россиянка Анна Калинская пропустит турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мериде (Мексика) из-за болезни. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Ранее Калинская получила специальное приглашение (wild card) на этот турнир. Ее место в турнирной сетке заняла Донна Векич из Хорватии.
Калинской 26 лет, она занимает 34-е место в рейтинге WTA, спортсменка не побеждала на турнирах под эгидой организации. В 2024 году россиянка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2025 году теннисистка снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за простуды.
Турнир в Мериде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии «хард». Соревнования проходят с 24 февраля по 2 марта. В прошлом году турнир относился к категории WTA 250, победительницей стала Зейнеп Сёнмез из Турции.