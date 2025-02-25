Калинская снялась с турнира WTA в Мексике из-за болезни

Калинской 26 лет, она занимает 34-е место в рейтинге WTA, спортсменка не побеждала на турнирах под эгидой организации. В 2024 году россиянка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2025 году теннисистка снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за простуды.