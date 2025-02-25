Мирра Андреева рассказала, как отпраздновала завоевание титула на турнире в Дубае

— Если честно, никакой вечеринки не было. Я выиграла, ответила на пару запросов от медиа, потом пресс-конференция, потом пошла резать большущий торт. Не знаю, сколько они его готовили. Мне кажется, он метр в длину был. Потом пофотографировали, пошли в такой мини-ресторан в отеле. У Кончиты (Мартинес) был самолёт в три ночи. Посидели часик, поговорили, можно сказать, отпраздновали и разошлись. Потом, в восемь утра уже у меня был самолёт.



Представляете, я даже торт, который резала, не попробовала. Его унесли, а когда я в 12 ночи вернулась, его уже не было. Сказали — утром принесут, но я уже улетала, — сказала Андреева в эфире «Больше!».