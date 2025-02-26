Тарпищев: не менее 20 российских теннисистов могут сменить спортивное гражданство

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сменить спортивное гражданство в ближайшее время могут не менее 20 российских теннисистов. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«У нас в теннисе есть определенная ситуация: у нас нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас “обрабатывают”, и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — сказал Тарпищев.
В 2024 году спортивное гражданство сменили выступавшие за Россию Александр Шевченко и Элина Аванесян. Шевченко получил спортивное гражданство Казахстана, Аванесян — Армении.