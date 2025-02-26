«20 игроков могут уйти в другие страны». Тарпищев бьёт тревогу

Но на самом деле проблема есть. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что в ближайшее время около 20 наших спортсменов могут перейти под другой флаг. По словам Тарпищева, такая ситуация сложилась вследствие того, что у ФТР нет возможности их финансировать — соревнования-то в России не проводятся. «У нас в теннисе есть определённая ситуация: нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас 1000 человек играют за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас “обрабатывают”, и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — приводит слова Тарпищева ТАСС.