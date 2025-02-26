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Российская теннисистка вышла в ¼ финала турнира в США

Анна Блинкова во втором круге в Остине разгромила немку Татьяну Марию.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в ¼ финала турнира категории WTA 250 в американском Остине.

Во втором круге 26-летняя Блинкова обыграла немку Татьяну Марию, 79-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.

Следующей соперницей Блинковой станет Джессика Пегула (США, 4-й номер рейтинга WTA) или Нурия Парризас-Диас (Испания, 107).

Блинкова занимает 74-е место в мировом рейтинге, на ее счету есть один титул WTA в одиночном разряде.

Турнир в Остине завершится 2 марта. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.