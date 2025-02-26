Карен Хачанов рассказал, для чего играет в парных турнирах с Андреем Рублёвым

— Думаю, да. Мы играем в паре достаточно давно, с 2017 или 2018 года. Выбираем турниры, на которых хотим играть. Плюс мы всегда тренировали пару для Кубка Дэвиса, Олимпиады, потому что важно быть наигранными, сыгранными, для борьбы за результат. Мы часто с этим посылом играем, — сказал теннисист в выпуске Smol Talk нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.