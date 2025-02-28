Медведев объяснил свои обвинения в двойных стандартах к русским в адрес судьи в Дубае

Мы поговорили, я извинился. Сказал, что я, если честно, не помню всего, чего я наговорил, это правда. И я не уверен, было ли что-то, где я прямо что-то обидное сказал, но, если оно было, я попросил прощения за это. Я его уважаю как судью. Не буду рассказывать, в чём там была проблема. Бывает во время встречи, в пылу, в жару получается такое, что, кажется тебе нечестным, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.