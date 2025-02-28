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Шнайдер проиграла 120-й ракетке мира на теннисном турнире в Остине

Шнайдер проиграла 120-й ракетке мира во втором круге теннисного турнира в Остине.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла румынку Сорану Кырстю во втором круге теннисного турнира категории в Остине (США), призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу Кырсти, которая является 120-й ракеткой мира. Шнайдер идет 13-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты.

В четвертьфинале Кырстя сыграет с победительницей матча между американкой Маккартни Кесслер и испанкой Кристиной Букшей.