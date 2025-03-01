Циципас стал победителем турнира в Дубае

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в финале турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 11-й ракетки мира. Оже-Альяссим — 21-й номер рейтинга ATP. Спортсмены провели на корте 1 час 28 минут.
Циципас седьмой раз в карьере обыграл Оже-Альяссима на турнирах под эгидой АТР, на счету канадца три победы в очных противостояниях. Для Циципаса титул стал 12-м в карьере и первым в 2025 году.