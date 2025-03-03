Россиянка Хромачева уступила в финале парного теннисного турнира в Мериде

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева в дуэте с Анной Данилиной из Казахстана не смогли выиграть парный теннисный турнир в мексиканской Мериде, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.