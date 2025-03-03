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Россиянка Хромачева уступила в финале парного теннисного турнира в Мериде

Хромачева и Данилина уступили в финале парного теннисного турнира в Мериде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева в дуэте с Анной Данилиной из Казахстана не смогли выиграть парный теннисный турнир в мексиканской Мериде, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.

В финале турнира Хромачева и Данилина (1-й номер посева) уступили представительнице Польши Катажине Питер и египтянке Маяр Шериф со счетом 6:7 (2:7), 5:7. Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту.

Для 34-летней Питер трофей стал четвертым в парном разряде в карьере. 28-летняя Шериф выиграла второй турнир в парном разряде.