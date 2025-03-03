Дьере выиграл теннисный турнир в Сантьяго

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Серб Ласло Дьере победил аргентинца Себастьяна Баэса в финале теннисного турнира категории АТР 250 в чилийском Сантьяго, призовой фонд которого превышает 680 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу серба. Баэс был посеян под третьим номером и являлся действующим победителем турнира. Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут.
Дьере 29 лет, он выиграл третий титул в карьере. На турнирах Большого шлема серб не проходил дальше третьего раунда.