Жеребьевка Индиан-Уэллса: Медведев и Алькарас — в разных половинах, сложная сетка Мирры

Интересная новость подоспела незадолго до старта турнира. Хардовое покрытие в Индиан-Уэллсе на протяжении многих лет было одним из самых медленных. На этом турнире 25 лет использовали покрытие от Plexipave, а теперь перешли на Laykold — этот поставщик готовит корты и к «Мастерсу» в Майами, и к US Open. Покрытие должно стать быстрее, а отскок мяча будет ниже, хотя общие условия в Индиан-Уэллсе всё же не позволят сделать корты по-настоящему быстрыми — климат-то не изменишь. Как бы то ни было, новые корты наверняка больше понравятся Даниилу Медведеву, который в предыдущие годы не раз ругался на медленное покрытие в Индиан-Уэллсе.