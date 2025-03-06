Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Также во второй круг турнира прошла белоруска Виктория Азаренко (35-я ракетка мира), которая победила американку Клерви Нгунуэ (259) со счетом 6:4, 7:6 (9:7). В следующем матче представительница Белоруссии сыграет против восьмой сеяной Чжэн Циньвэнь из Китая.