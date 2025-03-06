Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Камила Рахимова не смогла пробиться во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 8,9 миллиона долларов.
В матче первого круга Рахимова, которая занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила американке Кэролайн Доулхайд (73) со счетом 2:6, 6:7 (3:7). Спортсменки провели на корте 1 час 45 минут.
Во втором раунде Доулхайд сыграет против испанки Паулы Бадосы (11-й номер посева).
Также во второй круг турнира прошла белоруска Виктория Азаренко (35-я ракетка мира), которая победила американку Клерви Нгунуэ (259) со счетом 6:4, 7:6 (9:7). В следующем матче представительница Белоруссии сыграет против восьмой сеяной Чжэн Циньвэнь из Китая.